"У меня очень хорошие ощущения. Мы начали здорово и в итоге одержали заслуженную победу. У нас было много шансов забить третий мяч.

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Слова Кумана? У каждого свое мнение по этой ситуации (с падением Брейтвейта после контакта с Менди, – прим). Я считаю, что судья не дал свисток, потому что там не было пенальти.

Важно то, что мы показали на поле. Нам было трудно, потому что Барселона – сильная команда. Но нельзя все списывать на арбитра.

Я рад за игроков. Все футболисты сосредоточены на деле, все хотят играть. Это меня очень радует. Мы все хотим одного и одержали победу вместе. С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал благодаря победе обошел Барселону на один пункт и сравнялся по очкам с мадридским Атлетико (у "матрасников" остается матч в запасе).

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