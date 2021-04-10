Класіко під номером 182 у рамках Прімери. Матч, як онлайн-трансляція Реал – Барселона на "Футбол 24", стартував о 22:00. Бій за тимчасове лідерство, поки свою зустріч не проведе Атлетіко. Перемога як мінімум до неділі приносила омріяне перше місце мадридцям або каталонцям. Зідан лише двічі програвав Барсі в ролі тренера. Під час його другого пришестя в Мадрид статистика француза імпонувала ще більше: дві впевнені перемоги та суха нічия.

Реал – Барселона: онлайн-трансляція матчу Прімери – битва за лідерство

Перший же влучний удар завершився взяттям воріт гостей. Каземіро блискуче протягнув м'яч на ривку, віддав праворуч. Лукас Васкес подав з флангу, а Бензема п'ятою прошив тер Штегена. Гол №9 за останні 7 турів. Карім просто нестримний останнім часом. У відповідь Мессі і компанія створили 2 дуже перспективні спроби, зайшли ледь не у воротарський, а там розгубилися Дембеле і Мінгеса. Тоні Кроос змушував страждати Ліверпуль, не дав спокою і Барсі. Стандарт з лінії штрафного, удар німця у спину Десту – 2:0. Вбивча ефективність Реала у рівному матчі. Гол кожні 14 хвилин, і всім байдуже на 65% володіння м'ячем каталонцями.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів

Яка ж чергова магічна контратака, мало бути 3:0. Модріч запустив Вінісіуса у прорив, той розписав, мов рукою, ідеальний пас праворуч на Вальверде – стійка, добивання Васкеса і сейв тер Штегена. Ледь відбивається Барселона. Дембеле падає у штрафному. Менді трохи підштовхнув земляка у спину, але судді пенальті не дають. Бускетс жорстко пішов у стик проти Васкеса. Автор голового пасу змушений покинути поле достроково На 43-й вийшов Одріосола.

По суті перший момент каталонці створили лише в компенсований час. Ударом/подачею зі стандарту Мессі закрутив за комірець Куртуа – поперечина. Той же Лео з кількох метрів не пробив Тібо. Плюс була підозра на гру рукою аргентинця. Більше ударів, більше загроз, більше влучань і виграної боротьби. Реал до перерви кращий у всьому, крім контролю м'яча.

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Шалена злива після перерви. Знову дуже повільний початок тайму, ніби командам ніде не спішиться. Удар Мессі з меж штрафного вчергове заблокували. Контри Реала, які проходили у першій половині, не вдається доводити до ударів. І ось спрацювала заміна Кумана. Нідерландський тренер випустив Грізманна, знявши крайнього захисника Деста, на чию позицію перейшов третій центральний Мінгеса. І саме останній забив контактний гол на 2:1. Альба віддав з лівого флангу, Грізманн ефектно пропустив, а забутий всіма іспанський центрбек розстріляв Куртуа.

Вінісіус запоров 3 суператаки. То з рикошетом від захисника ледь не заб'є випадковий гол (стійка). То вкраде у Бензема пас під розстріл з воротарського майданчика, граючи, ніби 12 гравець Барселони. То загубить блискучий дальній пас Модріча. Реал не раз міг розривати в атаках 3 на 3 чи 2 в 1, але марнує атаки в жахливих погодних умовах. Зідан випускає 5 захисника, однак Мадрид не забуває про атаки. Куман відповодає виходом атакувального Моріби замість центрбека Араухо. Тренери настільки часто міняють схеми своїх команд, що голова обертом.

Менді в обох таймах хапав суперника за футболку і руки. Суддя Хіль Мансано і тут не призначає пенальті. Ніхто і не думав передивлятися повтори чи робити довжелезні паузи у грі. Дивина, але за збереження динамічності респект. Зідан поміняв Бензема, Крооса, Вальверде, Вінісіуса. Про Лігу чемпіонів і любов Ліверпуля до домашніх камбеків не забуваємо! Каземіро заробив другу жовту на Мінгесі та гострий стандарт для Мессі. Минала остання хвилина...

Лео сьогодні бив якщо не в стінку, то в Куртуа. Було ще влучання у каркас воріт, але 5 заблокований ударів – це непристойно багато. Моріба міг стати джокером і принести нічию каталонцям. Поперечина, добивання, навіть тер Штеген уже на вістрі – сьогодні просто день "вершкових". Реал дотерпів до перемоги і набрав 66 очок. Команда Зідана обганяє Атлетіко на вершині Прімери за додатковими показниками. У Барселони всього на 1 бал менш. Інтрига на фініші сезону – всім лігам на заздрість.