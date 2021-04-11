"Кожен уболівальник Барселони явно відчуває невдоволення, пов'язане з двома рішеннями арбітра. У першому таймі ми слабо грали і в атаці, і в захисті. У другому – наша гра стала кращою.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

У мене є питання лише до роботи суддівської бригади: "Що саме вони вважають одинадцятиметровим?". У тій ситуації (з падінням Брейтвейта після контакту з Менді, – прим.) треба було призначати пенальті, а з чотирьох доданих хвилин дві з половиною рефері витратив на свою рацію. Пенальті був явний. Але нам знову доведеться змиритися з тим, що сталося, і замовкнути.

Чи вплинув арбітраж на результат протистояння? Очевидно, адже на табло не 2:2. Я не розумію, навіщо в Іспанії потрібен VAR. Всі бачили цей епізод", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, Реал завдяки перемозі обійшов Барселону на один пункт і зрівнявся за очками з мадридським Атлетіко (у "матрацників" залишається матч у запасі).

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