У неділю, 30 січня, "біло-сині" відпустили Владислава Супрягу і Еріка Раміреса. Українець перейшов у Сампдорію, а венесуелець – в Спортінг Хіхон, який грає у Сегунді. Обидва клуби мають опцію викупу нападників Динамо.

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У процесі перемовин кияни хотіли, щоб Сампдорія і Спортінг платити гравцям зарплатню. У підсумку узгодити цей пункт не вдалося, тому Супряга з Раміресом будуть отримувати гроші саме від Динамо, повідомляє Meta Ratings.

За інформацією джерела, український форвард заробляє в Києві близько 500 тисяч євро за рік. Зарплатня Раміреса складає 600 тисяч. На двох вони у поточному сезоні забили 1 гол.

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