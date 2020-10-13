"Так, є такі гравці, як Мессі, Роналду, Неймар і Лєвандовскі. Але я б віддав "Золотий м'яч" Папу Гомесу, хоча це і складно. Він ставав усе кращим, поки не став універсальним гравцем. Він грає на дуже високому рівні і вирішує результати матчів.

Модріч визначився зі своїм фаворитом на "Золотий м'яч-2020", попри скасування вручення нагороди

Мені дуже подобається Аталанта. Саме в такій команді я хотів би грати сам, оскільки тактика Гасперіні ідеально підходить для форварда. Гравці цієї команди насолоджуються грою, грають сміливо і безкорисливо. Саме такі якості ми хочемо бачити у збірній Італії", – цитує Віаллі видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Гомес перебрався в Аталанту влітку 2014 року з харківського Металіста. Відтоді аргентинець став справжнім лідером і капітаном бергамасків. Папу встиг зіграти за "нерадзуррі" 239 матчів, у яких забив 58 голів та віддав 69 асистів. У минулому сезоні Серія А визнала його найкращим півзахисником чемпіонату Італії.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі