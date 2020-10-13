Свого часу його порівнювали з самим Королем футболу та вважали найперспективнішим футболістом Бразилії. Саме за сприяння Пеле Робінью і підписав перший професіональний контракт з Сантосом. Все починалося непогано, якщо не відмінно, – юний форвард тішив публіку голами та розкішним дриблінгом, а клуб виграв низку трофеїв. Але зараз, озирнувшись на 18 років назад, можна впевнено стверджувати, що Робінью лише на дещицю реалізував свій неймовірний талант і точно не виправдав покладених на нього сподівань. Днями 36-річний нападник вчетверте став гравцем рідного для себе Сантоса, спровокувавши справжню полеміку в Бразилії.

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Можливо, для знаменитого клубу підписання Робінью і стане бодай якимось підсиленням, враховуючи ситуацію, в якій опинилися "риби". Сантос зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами та ризикує отримати трансферний бан від ФІФА, тому прихід відомого форварда за даних обставин може хоч на якийсь час закрити дірку у складі. А от для самого Робінью, схоже, це останній клуб у кар'єрі – вже у січні бразильцю виповниться 37.

У серпні 2005-го мадридський Реал виклав за зірку Сантоса 24 млн євро. Робінью переїздив до Іспанії в статусі чемпіона Бразилії та фіналіста Кубка Лібертадорес. Якраз у той час "вершкові" переживали тривалий період без перемог у Лізі чемпіонів, тому за 3 роки в Мадриді бразилець обмежився двома чемпіонствами та одним Суперкубком Іспанії. Статистика "нового Пеле" в Іспанії насправді доволі пристойна – 137 матчів та 35 голів за Реал. Щоправда, спалахи в його грі були епізодичними та короткотривалими. Бразилець був хорошим гравцем, але явно не рівня Галактікос і вже точно не "новим Пеле".

Від Робінью явно чекали більшого, тому 1 вересня 2008-го відпустили нападника в Англію за 43 млн євро. Бразилець був за крок від переходу в Челсі, але в останній момент Манчестер Сіті, який якраз тоді отримав нових власників, буквально в останні години вікна переманив "нового Пеле" за допомогою нафтодоларів. Той трансфер став першим топ-підписанням в новій ері Ман Сіті. Як виявилося згодом, показники в Реалі стали найкращими в кар'єрі Робінью, який в усіх наступних клубах не зумів навіть підібратися до тієї результативності.

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Робінью був найвисокооплачуванішим гравцем Прем'єр-ліги – більше за зіркового новачка "містян" у той час не заробляв ніхто. Втім, навряд чи бразилець відбив бодай третину витраченої на себе суми (43 млн євро плюс космічна зарплатня) – всього 53 матчі та 16 забитих м'ячів. Вже за два роки Сіті з легкою душею відпустив форварда в Мілан всього за 21 млн – вражаючий регрес колись головної надії Бразилії. У футболці "россонері" Робінью зіграв 144 матчі (32 голи) і навіть став чемпіоном Італії, але невідворотне падіння наближалося – влітку 2014 року він покинув Європу, повернувшись до лав Сантоса на правах оренди. Чи не головою причиною відходу став скандал – у 2013-му бразилець отримав 9-річний тюремний строк за зґвалтування жінки в нічному клубі Мілана, вчинене групою осіб. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо 22-річної албанки. Рятуючись від відбування покарання, Робінью подав апеляцію і втік на батьківщину, адже бразильські закони забороняють екстрадувати своїх громадян в інші країни.

Далі в кар'єрі Робінью було справжнє трансконтинетальне турне – Китай (Гуанчжоу Евергранд), Атлетіко Мінейро (Бразилія), Сівасспор та Істанбул Башакшехір (Туреччина). Саме після відходу з останнього клубу форвард і повернувся додому на правах вільного агента – настав четвертий період Робінью в Сантосі. Сюжет, наче в типових бразильських серіалах. "Я мав варіанти в Європі, але вирішив повернутися додому, до своєї сім'ї, оскільки мені вже 36 років. Сантос дав мені можливість знову відчути себе професіональним футболістом", – сказав Робінью. До слова, зарплата бразильця складе... 270 доларів США на місяць – менше, ніж середня зарплатня в Україні!

Цікаво, що далеко не всі підтримують поверння блудного сина. Зокрема, одна із бразильських організацій феміністок вщент розкритикувала Сантос за підписання Робінью. "Кожні 11 хвилин у Бразилії ґвалтують жінку. Сантос начебто бореться за захист прав жінок (принаймні, в офіційних заявах), але перехід ґвалтівника свідчить про зовсім протилежне. Це неприпустимо. Повернення Робінью – сумний день для всіх жінок-вболівальниць Сантоса", – йдеться в заяві організації Bancada das Sereias.

Його талант відзначав сам Пеле. "Ми повинні бути вдячними Богові за те, що він подарував Сантосу такий талант – ще одного Пеле. Робінью може перевершити мене", – заявляв Король футболу в численних інтерв'ю. Що ж, "нового Пеле" з Робінью явно не вийшло, а його зірка згасла, напевно, ще років 10 тому. Востаннє колись перспективний форвард забивав гол у ворота суперників... ще у травні 2019 року. Робінью – далеко не єдиний бразилець, який не виправдав авансів. Попри помітний слід у футболі, форвард і близько не зумів стати тим, яким його бачили. Пеле, прогнозуючи Робінью роль свого наступника, знову відверто помилився.

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