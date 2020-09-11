"У людей, які вирішили не вручати "Золотий м'яч", є на це свої причини. Сумно бачити гравців, які провели неймовірний сезон, які втратили можливість отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу.

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Я знаю, що відчуваєш, коли отримуєш її. Шкода, що ті, хто заслужили цей приз, не мають можливості його отримати. Хто фаворит цього року? Роберт Лєвандовскі – головний претендент", – сказав Модріч для The Times.

Нагадаємо, організатори церемонії вручення "Золотого м'яча-2020" вирішили скасувати подію через COVID-19.

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