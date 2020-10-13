"Да, есть такие игроки, как Месси, Роналду, Неймар и Левандовски. Но я бы отдал "Золотой мяч" Папу Гомесу, хотя это и сложно. Он становился все лучше, пока не стал универсальным игроком. Он играет на очень высоком уровне и решает результаты матчей.

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Мне очень нравится Аталанта. Именно в такой команде я хотел бы играть сам, поскольку тактика Гасперини идеально подходит для форварда. Игроки этой команды наслаждаются игрой, играют смело и бескорыстно. Именно такие качества мы хотим видеть в сборной Италии", – цитирует Виалли издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Гомес перебрался в Аталанту летом 2014 года из харьковского Металлиста. С тех пор аргентинец стал настоящим лидером и капитаном бергамасков. Папу успел сыграть за "нерадзурри" 239 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 69 ассистов. В прошлом сезоне Серия А признала его лучшим полузащитником чемпионата Италии.

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