Власник ЧФР Клуж Нелу Варга пояснив, чому у Євгена Коноплянки так мало ігрової практики в румунській команді.

"Хочу повідомити вам про ситуацію з Євгеном Коноплянкою. Я говорив з ним, а він спілкувався з тренером. Йому не пощастило з травмою. Щоразу, коли він мав повноцінно повернутися, з'являлися проблеми.

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Тож я вирішив не наполягати, щоб не витрачати гроші на його лікування. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу, тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця у Клужі.

Тому я терпляче ставився до нього. Коли саме Коноплянка вступить у гру – це повідомить тренер. Коноплянка одужав, і я запевняю вас, він стане нашою секретною зброєю в плей-офф. Ми підписали його, щоб додати у якості. Ви побачите, що в плей-офф він буде нашим основним гравцем", – цитує Варгу ProSport.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка зіграв за ЧФР Клуж у 4-х матчах (без результативних дій), провівши на полі загалом 54 хвилини.

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