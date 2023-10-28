"Мені здається, що Хуанде Рамос був максималістом, тому не довіряв молоді. На зборах він давав тренуватися та грати, питань немає. Бувало, на зборах я і забивав, і результативні передачі віддавав, і добре себе показував. Навіть Русол до мене підходив та хвалив, казав: "Все, ти себе зарекомендував, у тебе буде шанс, не переживай, все добре". Хлопці у роздягальні навіть травили: "О, здається скоро хтось новий контракт буде підписувати". У підсумку ми поверталися додому, я ще якийсь час тренувався із командою, як тільки перша гра чемпіонату – в дубль.

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Чи ображався? Я розумів, що на моїй позиції грали Євген Коноплянка та Матеус, тому в мене було мало шансів. Я психологічно надламувався, бо відчував несправедливість.

Коноплянка на той час був найталановитішим українським футболістом. Згадайте його гру та клуби, за які він виступав. Це суперталант. Вважаю, що він міг набагато більших результатів досягти, аніж Віктор Циганков, Артем Довбик та Михайло Мудрик, які сьогодні вважаються нашими найбільшими зірками. Я не тренувався із Мудриком, але трохи тренувався із Циганковим та Довбиком. Якщо Коноплянку порівняти із ними, то це небо і земля.

Женя на тренуваннях та в іграх виробляв неймовірні речі. Міг один в один обіграти, та навіть двох чи трьох на маленькому клаптику поля, втекти від будь-кого. І це при тому, що у його часи УПЛ була на дві голови вища за рівнем, аніж коли в ній почали грати хлопці. Проти Коноплянки грали такі зірки світового рівня, як Вілліан, Дуглас Коста, Фред, Фернандінью, і він реально возив їх.

Коли я поїхав на перші збори із Дніпром, то помітив, що він не на сто відсотків викладається на тренуваннях. При Рамосі дуже багато бігали. Кожен ранок бігали то по піску на пляжі, то по горах. Обсяг роботи виконували великий. Коноплянка то там пропускав, то там. Ми навіть молодими гравцями підходили до Русола та питали: "А як Коноплянка у чемпіонаті грати буде, якщо він пропускає кроси та й таке інше? Він же сто метрів пробіжить в одну та іншу сторону й задихнеться". Він відповідав: "Пацани, в нього такий організм, що він може пропустити навіть усі збори, але на полі все одно буде найкращим. Він пробіжить сто метрів та зробить гольову передачі. Потім десять хвилин постоїть, пробіжить ще раз сто метрів та заб’є гол. А нам більше нічого й не треба".

Припускаю, що недостатньо професійне відношення до роботи не дозволило йому краще показати себе у Європі. Там зовсім інший підхід до футболістів. Там немає одного Коноплянки, який робить усю гру. Всі гравці рівноцінні. Хто не працює, той і не грає. Можливо, в нього вже така звичка була, що іноді можна на 100 відсотків потренуватися, а іноді на 50", – розповів Блізніченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 29-річний півзахисник встиг пограти з Коноплянкою за Дніпро з 2012 по 2015 роки.

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