Кілька днів тому компанія EA Sports, яка випускає популярну комп'ютерну гру FIFA, оприлюднила рейтинги футболістів у релізі симулятора на 2021 рік. Вже традиційно ця подія здіймає чимало галасу. До палких дискусій, окрім пересічних користувачів соцмереж, активно долучаються самі гравці. Спортсмени часто залишаються незадоволеними своєю оцінкою від розробників гри.

Мессі обігнав Роналду у рейтингу найсильніших гравців FIFA 21

Здавалося б, це просто смішно. Однак ми живемо у світі, де чимало любителів футболу цілком серйозно формують думку про гравців, оприючись на їхні показники у комп'ютерній грі. Беззаперечно, такий підхід безглуздий і навіть абсурдний, але така реальність. Саме тому можна зрозуміти футболістів, які намагаються опротестувати свій рейтинг.

У FIFA2021 найкращі цифри уже традиційно матиме нападник Барселони Ліонель Мессі (93), другим іде Кріштіану Роналду (92). Відразу чотири футболісти отримали рейтинг у 91 бал – Роберт Лєвандовскі, Кевін Де Брюйне, Неймар та Ян Облак. У топ-20 потрапили представники лише восьми клубів – Барселона, Реал, Ювентус, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Манчестер Сіті та Атлетіко.

Наразі серед зіркових гравців розгніваним залишився лише Ромелу Лукаку. Принаймні тільки нападник міланського Інтера відкрито висловив своє обурення. Бельгієць опинився у когорті із 37-ми футболістів, чий рейтинг склав 85. До прикладу, в голкіпера гладбахської Борусії Яна Зоммера – 86.

Проте, Лукаку розлютився не лише через свій загальний рейтинг у грі, а й через додаткові показники. Зокрема в EA Sports оцінили швидкісні показники Ромелу 81 балом. Здавалося б, для такого фактурного форварда дуже непонано, але тільки не для бельгійця.

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Найпопулярніший футбольний Інстаграм-акаунт 433 оперативно публікував нові картки футболістів, і саме в коментарях до відповідного допису Лукаку залишив гнівний коментар: "Швидкість 81? Ви взагалі бачили мій другий гол у ворота Шахтаря?" Бельгієць не дарма згадав півфінал Ліги Європи, у якому Інтер буквально декласував "гірників", забивши Андрію Пятову аж п'ять голів. З претензією до розробників FIFA точно повинен погодитися Давид Хочолава, адже саме від нього Лукаку втік, немов їхав на велосипеді. Та що багато говорити – просто перегляньте відео.

Згодом Лукаку трохи одумався і своєму твіттері залишив більш стриману реакцію: "Давайте будемо чесними, FIFA зіпсувала рейтинги, щоб ми, футболісти, почали скаржитися на гру і зробили їй більше реклами... Не хочу зв'язуватися з цим лайном. Я знаю, що роблю".

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Якщо задуматися, то припущення Ромелу цілком логічним. Розробникам вигідно, щоб про гру говорили якомога більше. Увесь цей галас – безкоштовний піар. Все, як у класика: "Мені байдуже, що ви про мене говорите, але тільки вимовляєте моє ім'я без помилок". Очевидно, щонайменше з кривдником Шахтаря EA Sports потрапили у яблучко.