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Лукаку встановив чергове досягнення у матчі з Шахтарем

00:02 - Читать на русском
Лукаку встановив чергове досягнення у матчі з Шахтарем
Ромелу Лукаку / UEFA

Форвард Інтера не втомлюється покращувати власні показники в сезоні.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Форвард міланського Інтера вийшов у стартовому складі на матч проти Шахтаря та перетнув унікальну позначку зіграних матчів, пише OptaPaolo у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

Півфінал став для Лукаку 50-м у цьому сезоні у складі "нерадзуррі". Це найбільше серед усіх гравців Серії А 2019/20. Ба більше, Ромелу потрапив у топ-3 за кількістю зіграних поєдинків за один ігровий рік – більше лише у Дзанетті (52) та Ето'о (53), які встановили ці досягнення у сезоні 2010/11.

Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з рахунком 5:0 та зіграє у фіналі з Севільєю.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

blog_ava
Інтер – Шахтар – відео голів
17 серпня
16967
Теги
Інтер - Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Хав'єр Хав'єр Дзанетті Самюель Самюель Ето'О Ромелу Ромелу Лукаку
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