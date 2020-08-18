Лукаку встановив чергове досягнення у матчі з Шахтарем

Форвард міланського Інтера вийшов у стартовому складі на матч проти Шахтаря та перетнув унікальну позначку зіграних матчів, пише OptaPaolo у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

Півфінал став для Лукаку 50-м у цьому сезоні у складі "нерадзуррі". Це найбільше серед усіх гравців Серії А 2019/20. Ба більше, Ромелу потрапив у топ-3 за кількістю зіграних поєдинків за один ігровий рік – більше лише у Дзанетті (52) та Ето'о (53), які встановили ці досягнення у сезоні 2010/11.

Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з рахунком 5:0 та зіграє у фіналі з Севільєю.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи