Мессі обігнав Роналду у рейтингу найсильніших гравців FIFA 21
Розробники відеоігор EA Sports віддають перевагу саме форварду Барселони.
Компанія EA Sports опублікувала на своєму офіційному сайті рейтинг найсильніших футболістів відеогри FIFA 21.
Роналду встановив унікальне досягнення, першим в історії європейських збірних забивши 100 голів
Почесне перше місце з 93-ма балами посідає зірка Барси Ліонель Мессі. На другій сходинці розташувався нападник Юве Кріштіану Роналду (92).
Топ-10 гравців FIFA 21:
1. Ліонель Мессі (Барселона) – 93
2. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 92
3. Роберт Лєвандовскі (Баварія) – 91
4. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 91
5. Неймар (ПСЖ) – 91
6. Ян Облак (Атлетіко) – 91
7. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 90
8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 90
9. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 90
10. Садьйо Мане (Ліверпуль) – 90.
Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол