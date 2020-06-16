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Шевченко став частиною світової збірної – FIFA відтворила образ легенди збірної України

13:06 444 Читать на русском
Шевченко став частиною світової збірної – FIFA відтворила образ легенди збірної України
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав модель гравця у популярній грі.

"Неймовірно стати частиною WORLD XI (збірна світових легенд – прим. Футбол 24), заходьте і грайте з нами в FIFA. Фантастична ініціатива від UNICEF", – підписав Шевченко світлину із власним прототипом у своєму Instagram.

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Зазначимо, що EA Sports відтворює образи легенд світового футболу в FIFA та додає їх до спеціальної збірної. Цікаво, що склад команди регулярно оновлюється – таким чином ви маєте змогу пограти за ще більшу кількість світових зірок.

Нагадаємо, Шевченко грав з 1994 по 2012 роки, ставши справжньою зіркою світового масштабу завдяки виступам за Динамо, Мілан, Челсі та збірну України.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна FIFA
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