Екс-форвард Барселони і збірної Бразилії Ромаріо не хоче, щоб Карло Анчелотті очолив "селесао".

Останній рік преса часто пов'язувала Карло Анчелотті зі збірною Бразилії. Стверджувалося, що італійський фахівець очолить "селесао" одразу ж, щойно завершиться його контракт із Реалом.

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Журналісти O Globo у великому інтерв'ю з Ромаріо запитали легенду Барселони про такі перспективи збірної Бразилії. Колишній чемпіон світу не добирав виразів: "До біса Анчелотті! Я хочу, щоб Фернандо Дініз допрацював до кінця".

Повідомляється, що повне інтерв'ю Ромаріо ще не вийшло до друку, але джерело вже опублікувало невеликий уривок з інтерв'ю 57-річного Ромаріо. Раніше він стверджував, що Дініз – найкращий тренер для нинішньої збірної Бразилії, і що йому необхідно дати час.

Контракт Анчелотті з Реалом розрахований до літа 2024 року.

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