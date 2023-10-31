Экс-форвард Барселоны и сборной Бразилии Ромарио не хочет, чтобы Карло Анчелотти возглавил "селесао".

Последний год пресса часто связывала Карло Анчелотти со сборной Бразилии. Утверждалось, что итальянский специалист возглавит "селесао" сразу же, как только завершится его контракт с Реалом.

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Журналисты O Globo в большом интервью с Ромарио спросили легенду Барселоны о таких перспективах сборной Бразилии. Бывший чемпион мира не подбирал выражений: "У чёрту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Диниз доработал до конца".

Сообщается, что полное интервью Ромарио ещё не вышло в печать, но источник уже опубликовал небольшую выдержку из интервью 57-летнего Ромарио. Ранее он утверждал, что Диниз – лучший тренер для нынешней сборной Бразилии, и что ему необходимо дать время.

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2024 года.

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