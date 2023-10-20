Моурінью розглядають в статусі наступника Карло Анчелотті у Реалі, повідомляє Mundo Deportivo.

Моурінью покине Рому влітку – між керівництвом і тренером є розбіжності

Контракт португальця завершується влітку 2024 року, а Жозе не планує його продовжувати. Проте, "Особливий" далеко не єдиний, кого сватають на посаду головного тренера мадридців – з Реалом пов'язують наставника Байєра Хабі Алонсо та екс-тренера "вершкових" Зінедіна Зідана (наразі без роботи).

Нагадаємо, що Моурінью вже працював у Реалі з 2010 по 2013 роки, але особливих успіхів не здобув. За цей час сеу Жозе чемпіоном та володарем Кубка та Суперкубка Іспанії.

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