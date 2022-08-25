"Зрозуміло, що у першій грі АЕК переміг і тому їм буде трохи легше. Але якщо СК Дніпро-1 зіграє так, як у другому таймі першого матчу, то переможе. Друга половина зустрічі у виконанні дніпровської команди була обнадійливою.

Потрібно ризикувати та ставити двох нападників. Іншого я не бачу. Мають виходити ті футболісти, які грали у другому таймі першого матчу. Яке враження справив Кучер на чолі СК Дніпро-1? Поки що рано про щось говорити. Сьогодні для нього дуже важливий матч. Не хочеться, щоби ми розгубили всі команди в єврокубках.

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У СК Дніпро-1 швидша команда. З кіпріотами необхідно включити швидкості, бути орієнтованим постійно вперед. СК Дніпро-1 вміє грати, але треба робити це швидше. Там буде дуже сильна спека, яку треба витримати. Пам'ятаю, ми грали на Кіпрі з Металістом – було непросто. СК Дніпро-1 треба показати характер. Фанати АЕКа? Вболівальники всюди однакові, гадаю, не треба звертати на них уваги. Потрібно виходити та показувати свою гру.

Усі гравці СК Дніпро-1 досвідчені. Сподіваємося, що у цьому матчі покаже себе Громов. Також ми всі чекаємо, що має вистрілити Довбик. Бланко теж непогано виглядав у першому матчі, але з однієї гри важко судити.

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СК Дніпро-1 потрібно більш відповідально діяти за стандартів і не втрачати гравців у штрафному майданчику. При першому голі обіграли Танчика, але має бути підстрахування. Бразильський голкіпер, звичайно, начудив з другим голом, але, сподіваємось, чудити більше не буде. Подивимося. Думаю, Валефу треба дати шанс у другому матчі, щоб він виправився. Сарапій – дуже важливий гравець для СК Дніпро-1. Він непогано відіграв перший матч. Шкода, що його не буде. Нехай тепер показує себе Когут.

Я вважаю, що цю команду треба обігрувати. Іншого і бути не повинно! Думаю, що СК Дніпро-1 переможе у додатковий час і пройде далі", – резюмував Маркевич у коментарі FanDay.

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