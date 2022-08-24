"АЕК – це надзвичайно досвідчена команда, яка багато виступає у єврокубках. В команді багато легіонерів, досвідчений іспанський тренер, який попрацював в різних країнах. Багато гравців, які пограли в Прімері, в середині поля якісні футболісти, і звісно, Альтман – сильний виконавець.

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Звичайно, якщо ми хочемо до групового раунду Ліги Європи, то завтра обов’язково повинні перемагати. Але ж ми розуміємо, що нам завтра буде дуже важко, оскільки я знаю які вболівальники в АЕКа і вони будуть надавати команді додаткових зусиль, і грати ще краще у своїх рідних стінах. Ми будемо готуватися до цього.

Через травми з нами не прилетіли Лучкевич, Пуріта і Горбунов, які залишились працювати у Кошице. Вони будуть готуватися до наступних матчів. Ну і звісно через червону картку у першому матчі нам не допоможе Сарапій.

Початок сезону? Дуже приємні почуття, адже почалися офіційні ігри, а ми скучили за цими емоціями, за вболівальниками, адже у нас більше, ніж пів року не було офіційних матчів. Якщо бути точним, то більш ніж вісім місяців ми не грали у футбол, тому зараз від всього відчуття дуже позитивні", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Перший поєдинок проти АЕКа СК Дніпро-1 програв з рахунком 2:1, що залишає шанси поборотися за вихід у наступний раунд. Матч відбудеться завтра, 25 серпня. Початок о 19:00.

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