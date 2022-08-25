На тлі болісного вильоту Динамо з Ліги чемпіонів та скандального старту УПЛ тема кваліфікації СК Дніпра-1 в Лігу Європи якось загубилася. Тим не менш, поразка підопічних Олександра Кучера у першій зустрічі проти АЕКа із Ларнаки розчарувала. По-перше, непросто змиритись, що навіть на тлі кіпріотів українські команди вже не є фаворитами, а по-друге – острів'яни нічого неймовірного не показали.

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У нашого суперника непогано працюють всього два компоненти – флангова гра в атаці та стандарти. Не треба бути тактичним генієм, щоб підготуватись до такого футболу. Тим паче, коли в суперниках АЕК, а не Барселона. Що зробили дніпровці? Звісно ж, пропустили двічі після ривка по лівому краю й подачі з кутового.

Окей, в другому пропущеному голі винен голкіпер, який пролетів повз м'яч, але кіпріоти систематично створювали проблеми дніпровцям на флангах та стандартах. Вінгери АЕКа отримували багато простору, спокійно виконували кроси, самі ж їх замикали й робили по 2-3 дотики у штрафному за атаку. Крім того, постійно програвались зони підбирання, та і загалом позиційна робота СК Дніпра-1 викликала запитання – особливо в першому таймі.

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Футбол з великою кількістю лонгболів в обидва боки призвів до грандіозного числа єдиноборств. Їх нарахували аж 253, причому АЕК розгромив українців у цьому компоненті (131 vs 109 за успішністю дуелей).

Наша команда програвала нічийні м'ячі та боротьбу – цей факт можна пояснити не тільки і не стільки проблемами з кондиціями, скільки невдалою позиційною роботою та відсутністю зіграності. Дніпровці поки що не розуміють оптимальних дистанцій на полі, не мають відпрацьованих комбінацій і компенсують її індивідуалізмом.

В атакувальній роботі від СК Дніпра-1 вимагався контроль м'яча у високому темпі та інтенсивність у пресингу й контрпресингу. Оборона АЕКа за такої гри сама дарує моменти. У першому матчі підопічні Олександра Кучера намагалися працювати саме таким чином, але було занадто багато метушні – як наслідок, 11 з 20 ударів завершились блокуванням.

Особливо проблемним був перший тайм, однак в другому, після виходу Громова, команда набрала оберти. Темп зріс – АЕК почав дуже грубо помилятись. Тільки за перші 15 хвилин по перерві "спортклубівці" могли забивати 3-4 голи з мінімальної дистанції, а за увесь матч СК Дніпро-1 виконав 37 дотиків до м'яча у штрафному. Тобто, потенціал у "жовто-чорних" пристойний, але критично бракує часу на відпрацювання усіх ігрових елементів.

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На щастя, Сваток зусів забити гол на 90-й хвилині, тож у Ларнаку українці їдуть з хорошими шансами на успіх. Не потрібно летіти стрімголов уперед, розкриваючись з перших хвилин – а саме цього бажає АЕК. Крім того, кіпріоти явно захочуть звести гру до купи єдиноборств, але це можна вирішити обороною через володіння. Поки ти якісно тримаєш м'яч, ніякої боротьби й хаосу не буде.

СК Дніпро-1 у першому матчі не продемонстрував критичних проблем із роботою під тиском. Серйозних обрізок не пригадаєш – благо, пресингує АЕК слабко. Питання в тому, наскільки готові підопічні Олександра Кучера до подібного стилю гри прямо зараз.

Просто пасувати замало – необхідно ще й виходити з оборони та розвивати атаки. Для цього треба хорошіі та своєчасні відкривань, однак їхня ефективність сильно корелює із зіграністю команди. З нею у "спортклубівців" не все гаразд.

На користь АЕКа грає його простота. Хосе Ольтра будує футбол кіпріотів, як Мікеланджело створював свої шедевральні скульптури – бере каміння і відрізає усе зайве. Ларнака не займається інтенсивним пресингом, вона слабка у позиційному футболі, їй бракує класу для гри у високому темпі.

Не біда! Ставимо все на стандарти й технічних флангових гравців, забуваємо про центр поля (звідти часто б'ють метрів з 30-35), зводимо матч до шаленої кількості індивідуальних дуелей і обороняємось кількістю.

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І це працює! АЕК підійшов до протистояння з СК Дніпром-1, маючи за плечима скальпи Мітьюлланда й Партизана. Обидва грали якісніше за острів'ян, але вилетіли. До речі, спільним для обох фіаско фаворитів став невдалий виїзд у Ларнаку – там кіпріоти несподівано працювали на рівних, навіть перебиваючи суперника за моментами. Конкретно ж перед матчем-відповіддю проти дніпровців підопічні Хосе Ольтри ще й відпочивали цілий тиждень.

Словом, легко нашій команді сьогодні не буде. Втім, інакшого ніхто й не обіцяв. Хочеш грати на груповому етапі Ліги Європи – готуйся до подвигів.

Кадрова ситуація

У АЕКа зі складом все стабільно – всі лідери в строю. В лазареті залишається тільки резервний голкіпер Параскевас. Можна не сумніватись, що Хосе Альтра випустить той же лайн-ап, що і в Кошіце.

У Олександрі Кучера ситуація не така красива. Через дискваліфікацію не зіграє Сарапій, а через травму в Ларнаку не полетів новачок Пуріта. Крім того, пошкодження заліковують Лучкевич і Горбунов. Втім, є і приємні новини – разом із командою на Кіпр вирушив Олексій Гуцуляк, який залікував травму.

Орієнтовні склади на матч АЕК Ларнака – СК Дніпро-1

АЕК Ларнака: Тумбас – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Ойєр, Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш

СК Дніпро-1: Алеф – Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Піхальонок – Назаренко, Громов, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери вважають АЕК беззаперечним фаворитом протистояння. Важко з цим не погодитись, але ми ризикнемо поставити на перемогу СК Дніпро-1 в основний час. По-перше, просто не хочеться в такий момент ставити проти наших, а по-друге – ну не така вже і страшна та Ларнака.

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Звісно ж, кіпріоти гарно виступають вдома, вони пройшли двох серйозних суперників і доволі заслужено перемогли в першій зустрічі зі "спортклубівцями". Втім, моментів було не так вже і багато, а в другому таймі підопічні Олександра Кучера награли на кілька голів. До речі, АЕК пропускає завжди.

При цьому в тактичному плані острів'яни не виглядають колективом, якому нічого протиставити. До них можна підлаштуватись – питання в тому, чи вдасться це дніпровцям. Нам здається, що перевести протистояння в овертайми "жовто-чорним" до снаги, а як піде далі – ніхто не скаже. Запасаємось валідолом.

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