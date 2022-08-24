Делегація дніпровського клубу вирушила на Кіпр, де команда зіграє вирішальний матч кваліфікації Ліги Європи.

Перший поєдинок проти АЕКа СК Дніпро-1 програв з рахунком 2:1, що залишає шанси поборотися за вихід у наступний раунд. Матч відбудеться завтра, 25 серпня. Початок о 19:00.

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Олександр Кучер отримав підсилення. Разом із командою на Кіпр вирушив Олексій Гуцуляк, який залікував травму. Водночас у лазареті залишилися Еміліано Пуріта, Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов, повідомляє прес-служба клубу.

Заявка СК Дніпро-1 на матч проти АЕКа:

Голкіпери: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Макс Валеф;

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Габріел Бузанелло, Сергій Логінов, Олександр Сваток;

Півзахисники: Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик;

Форварди: Артем Довбик, Артем Громов.

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