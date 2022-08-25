"Понятно, что в первой игре АЕК победил и поэтому им будет немного легче. Но если СК Днепр-1 сыграет так, как во втором тайме первого матча, то победит. Вторая половина встречи в исполнении днепровской команды была обнадеживающей.

Нужно рисковать и ставить двух нападающих. Иного я не вижу. Должны выходить те футболисты, которые играли во втором тайме первого матча. Какое впечатление произвел Кучер во главе СК Днепр-1? Пока рано о чем-то говорить. Сегодня для него очень важный матч. Не хочется, чтобы мы растеряли все команды в еврокубках.

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У СК Днепр-1 быстрее команда. С киприотами нужно включить скорости, быть нацеленным постоянно вперед. СК Днепр-1 умеет играть, но нужно делать это быстрее. Там будет очень сильная жара, которую нужно выдержать. Помню, мы играли на Кипре с Металлистом – было непросто. СК Днепр-1 нужно показать характер. Фанаты АЕКа? Болельщики повсюду одинаковые, думаю, не нужно обращать на них внимания. Надо выходить и показывать свою игру.

Все игроки СК Днепр-1 опытные. Надеемся, что в этом матче покажет себя Громов. Также мы все ждем, что должен выстрелить Довбик. Бланко тоже неплохо смотрелся в первом матче, но по одной игре трудно судить.

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СК Днепр-1 нужно более ответственно действовать при стандартах и не терять игроков в штрафной площадке. При первом голе обыграли Танчика, но должна быть подстраховка. Бразильский голкипер, конечно, начудил со вторым голом, но, надеемся, чудить больше не будет. Посмотрим. Думаю, Валефу нужно дать шанс во втором матче, чтобы он исправился. Сарапий – очень важный игрок для СК Днепр-1. Он неплохо отыграл первый матч. Жаль, что его не будет. Пусть теперь показывает себя Когут.

Я считаю, что эту команду нужно обыгрывать. Другого и быть не должно! Думаю, что СК Днепр-1 победит в дополнительное время и пройдет дальше", – резюмировал Маркевич в комментарии FanDay.

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