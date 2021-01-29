"Я не думаю, що зараз доступний центральний захисник за 80 мільйонів, я знаю це напевно. Сумнівно, що якась команда продаватиме гравця такого калібру.

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Нам потрібно знайти правильного гравця, це зрозуміло, і це повинно відповідати нашому фінансовому становищу. Ситуація така ж, як і раніше, ми працюємо над цим. Ми не спимо, працюємо. Зазвичай все тягнеться довго. Йдеться про правильне рішення для нас", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, через травми Ліверпуль втратив усіх основних центрбеків – ван Дейка, Гомеса і Матіпа.

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