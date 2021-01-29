"Я не думаю, что сейчас доступен центральный защитник за 80 миллионов, я знаю это наверняка. Сомнительно, что какая-то команда будет продавать игрока такого калибра.

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Нам нужно найти правильного игрока, это понятно, и это должно соответствовать нашему финансовому положению. Ситуация такая же, как и раньше, мы работаем над этим. Мы не спим, работаем. Обычно все тянется долго. Речь идет о правильном решении для нас", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, из-за травм Ливерпуль потерял всех основных центрбеков – ван Дейка, Гомеса и Матипа.

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