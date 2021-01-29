Чемпіони Англії наразі випереджають мадридський Реал у боротьбі за 22-річного чемпіона світу.

Манчестер Сіті та Ліверпуль зацікавились "новим Неймаром" – за ним вже слідкує Шахтар

Юрген Клопп обожнює Мбаппе, який і досі не підписав новий контракт з ПСЖ (чинний закінчується влітку 2022-го). Ліверпуль навіть готовий пожертвувати кимось із тріо Мане-Салах-Фірміно заради підписання француза, повідомляє AS з посиланням на журналіста Canal+ Жоффре Гаретьє. У "червоних" є додатковий козир для запрошення зірки ПСЖ – бразилець Фабінью, який добре знає Кіліана з часів спільних виступів у Монако.

Додамо, що Мбаппе у поточному сезоні провів 23 матчі, відзначився 16 голами та 9 асистами.

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