Іспанська Прімера цього сезону дивує результатами. Зокрема, вперше за кілька років змінився і чемпіон під Різдво.

Атлетіко розташувався на першій сходинці на Різдво (за григоріанським календарем 25 грудня – прим.) вперше у 21 столітті.

Сімеоне знає, чого бракує Атлетіко для чемпіонства – відповідь надзвичайно проста

Ба більше, "матрацники" зуміли вперше за 14 років посісти місце Реала та Барселони на цей період. Востаннє це вдавалось Севільї ще 2006-го.

До слова, перша п'ятірка Прімери наразі виглядає наступним чином: Атлетіко, Реал Мадрид, Реал Сосьєдад, Вільяреал та Барселона. Наступний тур буде зіграний 29-31 грудня.

Реал впевнено переміг Гранаду і закріпився на другому місці Ла Ліги, Алавес здобув вольову перемогу над Ейбаром