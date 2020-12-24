Испанская Примера в этом сезоне удивляет результатами. В частности, впервые за несколько лет изменился и чемпион под Рождество.

Атлетико расположился на первой строчке на Рождество (по григорианскому календарю 25 декабря – прим.) впервые в 21 веке.

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Более того, "матрасники" сумели впервые за 14 лет занять место Реала и Барселоны на этот период. Последний раз это удавалось Севильи еще в 2006-м.

К слову, первая пятерка Примеры сейчас выглядит следующим образом: Атлетико, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Вильярреал и Барселона. Следующий тур будет сыгран 29-31 декабря.

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