Зоря на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram привітала Єгора Назарину з одруженням.

Захисник Шахтаря офіційно приєднався до Олександрії

24-річний півзахисник команди скористався паузою у чемпіонаті України, викликаною іграми збірних, аби офіційно оформити свої стосунки з чарівною Каріною.

Нагадаємо, Назарина розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2017 році. Встиг також пограти за бельгійський Антверпен і львівські Карпати. До Зорі приєднався у липні 2020-го. У поточному сезоні провів за луганців 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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