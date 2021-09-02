Заря на своей странице в социальной сети Instagram поздравила Егора Назарину с женитьбой.

Защитник Шахтера официально присоединился к Александрии

24-летний полузащитник команды воспользовался паузой в чемпионате Украины, вызванной играми сборных, чтобы официально оформить свои отношения с очаровательной Кариной.

Напомним, Назарина начал профессиональную карьеру в Днепре в 2017 году. Успел также поиграть за бельгийский Антверпен и львовские Карпаты. К Заре присоединился в июле 2020-го. В текущем сезоне провел за луганчан 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"У мене була божевільна чуйка, що Сікан заб’є": Денис Олійник шукає (і знаходить) позитив у провалі збірної України