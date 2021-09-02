Олександрія оголосила про підписання захисника Шахтаря Ігоря Кирюханцева, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія розірвала контракт зі старожилом команди

25-річний гравець перейшов у команду Юрія Гури на правах оренди і буде виступати в новому клубі до кінця 2021 року.

Нагадаємо, Кирюханцев – вихованець Шахтаря. За основу "гірників" дебютував 31 травня 2017 року саме проти Олександрії. Влітку цього ж року перейшов на правах оренди у Маріуполь, за який виступав останні чотири сезони.

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