Колишній захисник Шахтаря Артем Федецький висловився про втечу Олександра Роспутька, який не повернувся в Україну з командою і перебуває в Росії.

"Безмозкий дов****б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні, тим паче, Роспутько з Донбасу, а росія знищує українські міста та села!

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Зі точки зору спорту – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон росії може тільки повний дов****б!

Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із росії", – цитує Федецького sport-express.ua.

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Нагадаємо, вихованець Шахтаря Олександр Роспутько втік із розташування команди в Бельгії, де "гірники" проводили матч Юнацької ліги УЄФА. Клуб підтвердив, що така подія сталася. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що Роспутько попросив притулку в Росії.