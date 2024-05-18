Стефано Піолі продовжив практику надання ігрової практики тим, хто менше грав упродовж сезону. Це не дивно, адже в Мілана не залишилося турнірних завдань – з другого місця він уже нікуди не переміститься. Водночас для Торіно останні тури дуже важливі, бо ще є шанс пробитися у єврокубки.

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Виходячи з цієї логіки, й розвивався сценарій матчу. Господарі дозволили "россонері" контролювати м'яч, але не дали створити нічого гострого. За весь перший тайм у Мілана не було жодного удару в площину. Торіно не був набагато кращим в атаці, просто провалювалися захисники суперника.

Обидва голи влетіли у ворота Марко Спортьєлло після флангових подач. У першому епізоді Чау просто насолоджувався тим, як Сапата забиває свій 13-й в сезоні. Пізніше приклад з одноклубника взяли Калюлю й Томорі. Мілану й так потрібно було щось змінювати, а на старті другого тайму ситуація стала ще складнішою. Неймовірний гол з-за меж штрафного забив Родрігес. Це перший гол за Торіно колишнього гравця "россонері".

Відразу гості створили трохи гостроти. Пулішіч пробив у стійку воріт, а згодом заробив пенальті. Бити пішов Беннасер, виконавши все бездоганно. Піолі намагався щось змінити, випустивши лідерів. Леау навіть створив момент, але Мілінковіч-Савіч у воротах не спав.

Невтішна традиція Мілана продовжилася. За останні десять років він лише раз перемагав Торіно в гостях, у "биків" за цей період чотири перемоги. Після сьогоднішньої підопічні Івана Юріча піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А, випередивши Наполі.