На престижну нагороду претендують троє гравців: Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) та Віктор Осімхен (Нігерія, Наполі), повідомляє твіттер CAF. Церемонія нагородження відбудеться 11 грудня.

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Також стали відомі імена воротарів, які можуть стати володарями найкращому голкіперу року – Яссін Буну (Марокко, Аль-Хіляль), Андре Онана (Камерун, Манчестер Юнайтед) та Мохамед Ель Шенаві (Єгипет, Аль-Ахлі Каїр).

Зауважимо, що Осімхен став ключовою фігурою у чемпіонстві Наполі в сезоні 2022/23, відзначившись 26 голами та 5 асистами у 32 матчах. Ліверпуль перед стартом минулого сезону здобув лише Суперкубок Англії-2022, але це не завадило Салаху в 51 матчі сезону відзначитись 30 голами та 16 асистами. Хакімі ж став чемпіоном Франції та володарем Суперкубка країни у складі ПСЖ, зігравши в 39 матчах та записавши до свого активу 5 голів та 6 асистів.

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The best of the best.



Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023