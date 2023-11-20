Поєдинок відбору до ЧС-2026 між Єгиптом та Сьєрра-Леоне завершився скандалом.

Єгипет переміг Сьєрра-Леоне з рахунком 2:0, а в другому голі Салах асистував Трезеге. Цей епізод розлютив місцевих вболівальників, які після гри були готові поквитатись із зіркою АПЛ прямо на полі.

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На щастя, обійшлось без розпалювання конфлікту. Мохамед в оточенні конвою спокійно покинув межі поля, хоча вболівальники і намагались підбігти до Салаха.

Додамо, що Єгипет наразі очолює групу A з 6 очками після 2 турів – ще у 4 команд по 1 пункту, а Джибуті останній (0 балів).

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