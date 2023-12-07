Конфедерация африканского футбола в ближайшее время объявит имя лучшего футболиста континента в 2023 году.

На престижную награду претендуют трое игроков: Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) и Виктор Осимхен (Нигерия, Наполи), сообщает твиттер CAF. Церемония награждения состоится 11 декабря.

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Также стали известны имена вратарей, которые могут стать обладателями лучшего голкипера года – Яссин Буну (Марокко, Аль-Хиляль), Андре Онана (Камерун, Манчестер Юнайтед) и Мохамед Эль Шенави (Египет, Аль-Ахли Каир).

Заметим, что Осимхен стал ключевой фигурой в чемпионстве Наполи в сезоне 2022/23, отметившись 26 голами и 5 ассистами в 32 матчах. Ливерпуль перед стартом прошлого сезона получил лишь Суперкубок Англии-2022, но это не помешало Салаху в 51 матче сезона отметиться 30 голами и 16 ассистами. Хакими же стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны в составе ПСЖ, сыграв в 39 матчах и записав в свой актив 5 голов и 6 ассистов.

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The best of the best.



Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023