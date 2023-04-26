Андрій Лунін вийшов на поле вперше з 15 лютого. У діях українця була помітна нервозність. Показовий момент трапився вже на 9-й хвилині, коли наш воротар не розібрався у простій ситуації. Довго думав, що робити з м'ячем, хоча Модріч просив зіграти праворуч на відкритого Мілітао. Андрій обрав протилежний фланг, де у господарів була кількісна перевага. Зрештою мадридці не зуміли вийти з-під пресингу, тож Лунін банально вибив м'яч в аут.

А потім посипались голи. Якщо під час першого взяття воріт українець не мав жодних шансів, то другий м'яч Кастельяноса змусив іспанські ЗМІ засумніватися у його майстерності. Спікер радіо Onda Cero та ESPN Алексіс Мартін-Тамайо Бласкес, більш відомий як Mister Chip, вважає, що Куртуа зіграв би надійніше: "Лунін у 16 матчах за Реал залишив ворота на замку лише 4 рази. У нього більше пропущених м'ячів (на той момент 17 – прим), ніж проведених матчів (16). Він непоганий голкіпер. Насправді я вважаю, що він хороший воротар. Але ви можете побачити, що робить Куртуа. Проти Челсі у нього було кілька схожих моментів. І бельгієць виручив".

Покер одноклубника Циганкова у ворота Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 4:2

Сайт прихильників Реала Defensa Central захищає молодого "портеро". Мовляв, не потрібно вимагати від нього бути другим Куртуа. "Лунін розплачувався за помилки в обороні. Перші три голи – удари впритул або вихід віч-на-віч. Звинувачувати українця – несправедливо. Однак в епізоді з четвертим м'ячем Кастельяноса він не пішов на перехоплення. У схожі вечори складно не переоцінити важливість Куртуа", – зазначає видання. Луніну поставили четвірку. Нижчий бал лише у двох – Мілітао та Начо (3). Бразилець, до слова, провів найгірший матч у Реалі, провалившись в усіх результативних атаках Жирони. Регулярно втрачав позицію, програвав дуелі Таті.

Мадридська газета AS виявилась менш поблажливою до кіпера збірної України. Журналіст Серхіо Лопес де Вісенте розкритикував Луніна у матеріалі "Куртуа не має тіні". Запевнивши, що незабаром Андрію доведеться визначатись. "Лунін хоче, але не може. Матчі вислизають з його рук. Та ще й удача відвернулась. Бездоганний професіонал, один із тих, хто ніколи не скаржився Анчелотті, отримав шанс на Монтіліві через форс-мажор... проте не зміцнив власні позиції. Проблема в тому, що у ситуації Луніна – це було необхідно". На його думку, Андрій міг зробити більше під час другого і четвертого голів.

"З контрактом до 2024 року – це літо стане вирішальним. Клубу та гравцеві доведеться сісти і ухвалити рішення: перепідписати контракт або шукати трансферу, щоб не дозволити йому піти через рік, не залишивши жодного євро в скарбниці. Саме Лунін повинен вирішити, чи хоче він продовжувати працювати в тіні Куртуа... або набиратися досвіду деінде. Взимку він міг перейти в Аякс, та врешті вирішив залишитися. У нідерландському клубі опинився Руллі. Незабаром ситуація повториться, і Мадрид теж матиме слово: рішення шукати нового резервіста – вже на столі", – підкреслює оглядач.

Marca теж зосередилась на українцеві: "Треба говорити про Луніна. Він дуже хороший воротар, але перебування в тіні Куртуа, напевно, погано вплинуло б на психіку будь-кого. Українець володіє усіма необхідними якостями, однак його другорядна роль є настільки очевидною, що це підвищує тиск до тропосфери, коли потрібно замінити бельгійця. Можливо, настав час дозволити йому проявити себе за межами Бернабеу". Рупор іспанської преси залишив Луніна без оцінки. Схожа доля спіткала ще 7-х гравців Реала.

На фоні чергової полеміки з Луніним значно меншою увагою ЗМІ може похвалитися Віктор Циганков. Останньому Marca поставила одиницю за трибальною шкалою. Найкращими у складі каталонців визнали кантерано Барси Оріоля Ромеу та історичного бомбардира Кастельяноса. Вітя нічим особливим в атаці не відзначився, проте самовіддано працював на знекровлену травмами команду. Та ще й на незвичній позиції – у центрі поля. Lesportiu називає його виступ прийнятним, попри "не найкращий вечір".

Загалом преса у Циганкова – традиційно хороша. Перш за все, через ефектні дії проти Тоні Крооса і доволі непоганий пресинг. Саме завдяки тиску Віктора на нещасного Мілітао "біло-сині" заробили кутовий, який вилився у четвертий м'яч. Вкотре висловив своє захоплення вихованцем Динамо відомий каталонський аналітик Radio Marca Рохер Барнілс: "Було помітно, що на новій позиції він почувається комфортно. Допомагав розігрувати "через третього", якісно виходив з-під пресингу, добре заповнював простір. Дуже цілісний матч".

I amb la figura de l’ucrainès ens hi aturem un petit moment, ja que, amb aquesta nova posició, va donar símptomes de sentir-s’hi ben còmode. Descàrregues com a tercer home, sortides de pressió amb molta qualitat, trepitjar més àrea. Partit molt complert. https://t.co/gU2qLbVDtL — Roger Barnils (@rogerbarnils) April 26, 2023

У соцмережах Віктором захоплюються, а Луніна критикують.

"Мадрид без Куртуа виглядає як Арентейро (клуб з 4 дивізіону – прим). Лунін не спіймав би навіть таксі".

El Madrid sin Thibaut Courtois es como el Arenteiro. Lunin no para ni taxis. —  (@edelvigio) April 25, 2023

"Лунін – це Гаві у фанатів Реала. Дуже переоцінений".

Lunin is the Gavi of Real Madrid fans.

Very overrated. — Godwin Ogechukwu (@GodwinStrings) April 25, 2023

"Попри грубі помилки Мілітао, Лунін – це нуль надійності. Він не голкіпер для Мадрида, навіть не другий".

Independientemente del error grosero de Militao, Lunin es seguridad ZERO. No es portero para el Madrid, ni de segundo. — Lobo (@LucasLinero) April 25, 2023

"Циганков – культовий футболіст".

Tsygankov es jugador de culto — dani ♡ (@DanielaFdz19) April 25, 2023

"Модріч і Кроос танцювали під дудку Циганкова з Коуту".

Modric y kroos los estan bailando "tsygankov" y "couto" — valverdismo (@Yorlin02580145) April 25, 2023

"Жирона підписала Віктора Циганкова за 5 мільйонів. Один з найбільших талантів України разом з Мудриком. Прямо зараз – хороший не той гравець, що в Челсі".

El Girona fichó a Viktor Tsygankov por 5M, una de las promesas de Ucrania junto a Mudryk. De momento, el bueno no es el del Chelsea — Kil (@kiliancab) April 25, 2023

Жирона розбила Реал – Циганков знущався із зірок Мадрида, але запоров асист воротаря, Лунін видав 76-річний антирекорд