Капітан "зелено-білих" Володимир Чеснаков, який напередодні заявив про завершення кар'єри і перехід на тренерську роботу в штаб Сергія Долганського, кинувся виправдовувати фінансові труднощі у команді війною.

– Як зараз справи із фінансуванням Ворскли, чи немає боргів?

– Нам гріх жалітися на фінансування, коли в країні йде війна. Не будемо гнівити Бога.

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Так, трішки заборгованості є, але вони не такі критичні, приблизно за три місяці. Керівництво працює над тим, щоб їх погасити.

– Власник Ворскли Костянтин Жеваго зараз за кордоном. Чи буде якась стабільність у наступному сезоні?

– Треба подякувати Костянтину Валентиновичу, що не залишив команду у цей скрутний час. Хоч невелика заборгованість є, але фінансування у Ворсклі стабільне, – сказав Чеснаков у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та кредит". У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного бізнесмена, а у 2021-му – міжнародний ордер. 28 грудня 2022 року олігарха було затримано на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. У січні 2023-го французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції.

У березні 2023 року господарський суд у Києві заарештував активи Жеваго на 46 мільярдів гривень у межах позову Фонду гарантування вкладів. А 3-го серпня САП і НАБУ повідомили про ще одну підозру фігуранту щодо передачі хабаря екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

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