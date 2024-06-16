"Нурі лише 35, він дуже молодий тренер. Але я розпочинав у такому ж віці. Вірю, що після розкішної ігрової кар'єри він також стане суперовим тренером. Звичайно, я бажаю йому максимального успіху в Борусії", – сказав Клопп для Bild am Sonntag.

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Борусія призначила Шахіна головним тренером після відставки Едіна Терзіча. Нурі взимку прийшов у клуб в статусі асистента, покинувши турецький Антальяспор, де набирався першого тренерського досвіду.

Шахін двічі виступав за Дортмунд під керівництвом Клоппа. Ще до трансферу в Реал він виграв з Юргеном Бундеслігу. Потім після невдалих періодів у Мадриді та Ліверпулі турок повернувся і застав тренера ще на сезон в Борусії.

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