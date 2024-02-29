Верес відпустив одного з найрезультативніших гравців першої половини сезону.

Півзахисник Станіслав Шарай перебрався до Вікторії на правах оренди до кінця сезону, інформує прес-служба рівненського клубу. За даними порталу Transfermarkt, влітку гравець отримає статус вільного агента.

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У нинішньому розіграші УПЛ Шарай провів 10 матчів, оформивши 2 голи та один асист. 26-річний хавбек входив до широкого списку найкращих бомбардирів Вереса. У рівненській команді залишається брат-близнюк Станіслава – Владислав Шарай.

Нагадаємо, Верес посідає передостанню сходинку в УПЛ і ризикує вилетіти. Натомість Вікторія навесні виступатиме у групі підвищення Першої ліги, маючи шанси поборотися щонайменше за перехідні матчі.

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