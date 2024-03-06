Луїс Адріано пішов на серйозне пониження заради продовження кар'єри у 36 років.

Новачок бразильської Серії А, Віторія Салвадор, оголосила про підписання досвідченого нападника. За даними Transfermarkt, контракт розрахований до кінця року.

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Попереднім клубом Адріано був значно статусніший Інтернасьйонал, але за минулий сезон він провів усього 4 матчі і не відзначився результативними діями. Віторія у відеопрезентації згадала весь кар'єрний шлях ветерана, зокрема, Донецьк і Москву.

Нагадаємо, Адріано виступав за Шахтар з 2007 по 2015 роки, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу (128 голів за 266 поєдинків). За московський Спартак нападник пограв значно менше – з 2017 по 2019 роки, забивши 25 голів у 79 матчах.

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