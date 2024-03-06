Луис Адриано пошел на серьезное понижение ради продолжения карьеры в 36 лет.

Новичок бразильской Серии А, Витория Салвадор, объявила о подписании опытного нападающего. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до конца года.

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Предыдущим клубом Адриано был значительно более статусный Интернасьонал, но за прошлый сезон он провел всего 4 матча и не отметился результативными действиями. Витория в видеопрезентации вспомнила весь карьерный путь ветерана, в частности, Донецк и Москву.

Напомним, Адриано выступал за Шахтер с 2007 по 2015 годы, став лучшим бомбардиром в истории клуба (128 голов за 266 поединков). За московский Спартак нападающий поиграл значительно меньше – с 2017 по 2019 годы, забив 25 голов в 79 матчах.

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