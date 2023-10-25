"Коли закінчиться мій контракт з Інтернасьйоналем, я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Так що я б хотів знову зіграти в Росії, так. Мій план – грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі! Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні, і я б зробив це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії.

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У мене завжди є запрошення від друзів повернутися в Росію і відвідати їх, але мені було дуже складно збалансувати дати через мою рутину! Але одного разу я приїду в Москву, це буде одне задоволення", – поділився Адріано в інтерв'ю Telegram-каналу "Футбол с Доном Алейшо".

Нагадаємо, що Луїс виступав за Шахтар з 2007 по 2015 роки, ставши найкращим клубним бомбардиром (128 голів за 266 поєдинків). За московський Спартак Адріано пограв значно менше – з 2017 по 2019 роки, забивши 25 голів у 79 матчах.

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