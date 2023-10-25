"Когда закончится мой контракт с Интернасьоналем, я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да. Мой план – играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере! Я хочу сыграть еще 4 года на высоком уровне, и я бы сделал это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России.

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У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и посетить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, это будет одно удовольствие", – поделился Адриано в интервью Telegram-каналу"Футбол с Доном Алейшо".

Напомним, что Луис выступал за Шахтер с 2007 по 2015 годы, став лучшим клубным бомбардиром (128 голов за 266 поединков). За московский Спартак Адриано поиграл значительно меньше – с 2017 по 2019 годы, забив 25 голов в 79 матчах.

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