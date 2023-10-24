"Десь 7-8 разів з ними тренувався. Тренер добре до мене ставиться, гравці також. З Аллегрі декілька разів говорив.

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Він запитав мене, звідки я. Відповів, що з України. Він запитував про війну, чи залишились в мене родичі тут. Коли я якийсь поганий пас віддавав, то він жартував наді мною. Коли добре щось робив, також піджартовував.

З капітаном Даніло був діалог. З Влаховічем перекинулись парою слів. З Міліком та Періном їли за одним столом в їдальні", – розповів Фірман в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Андрій став гравцем Ювентуса ще у 2019 році та виступав за молодіжні команди. Минулий сезон він провів у складі СПАЛа, де зіграв 25 матчів за молодіжку, відзначившись голом та 2 асистами. У вересні підписав нову угоду з туринцями – до літа 2025 року.

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