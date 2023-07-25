Після матчу між Реалом та Вільяреалом (2:3) у 28-му турі чемпіонату Іспанії минулого сезону Вальверде дочекався Баену на парковці і вдарив його в обличчя. Повідомлялося, що причиною такого вчинку могла стати реакція гравця Вільяреала під час матчу – він жартував над тим, що Вальверде та його дружина могли втратити дитину.

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Тоді ж Баена написав заяву до поліції – Вальверде загрожувала дискваліфікація на 5 матчів. Однак, як повідомляє Marca, суд Мадрида відхилив позов гравця Вільяреала.

Згідно з джерелом, суддя не вважав надані футболістом аргументи доведеними. Повідомляється, що записи з камер стадіону Сантьяго Бернабеу не відповідають свідченням Баени. Таким чином, Вальверде уникнув покарання.

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