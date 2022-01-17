Стало відомо, за кого віддали свої голоси Олександр Петраков, Андрій Пятов та Валерій Новобранець.

Фаворитом наставника збірної України, капітана "синьо-жовтих" та журналіста Команди 1 був нападник Баварії Роберт Лєвандовскі, повідомляє ФІФА. Всі вони дали йому перше місце.

ФІФА назвала команду 2021 року – з Роналду, але без Мбаппе

У голосуванні за найкращого тренера думки трішки розійшлись: Новобранець і Петраков обрали наставника Челсі Томаса Тухеля, а Пятов – алленаторе збірної Італії Роберто Манчіні.

Результати голосування України:

Олександр Петраков: 1. Роберт Лєвандовскі, 2. Мохамед Салах, 3. Карім Бензема; 1. Томас Тухель, 2. Роберто Манчіні, 3. Хосеп Гвардіола.

Андрій Пятов: 1. Роберт Лєвандовскі, 2. Жоржінью, 3. Кевін де Брюйне; 1. Роберто Манчіні, 2. Томас Тухель, 3. Хосеп Гвардіола.

Валерій Новобранець: 1. Роберт Лєвандовскі, 2. Ліонель Мессі, 3. Жоржінью; 1. Томас Тухель, 2. Роберто Манчіні, 3. Хосеп Гвардіола.

Зауважимо, за перше місце давали 5 очок, за друге – 3, а за третє – 1. Перемоги в номінаціях здобули Роберт Лєвандовскі та Томас Тухель.

"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда