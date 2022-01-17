ФІФА традиційно роздає щорічні нагороди TheBest. Вже відомі кілька переможців.

Томас Тухель, який виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, визнаний найкращим тренером за підсумками 2021 року. У голосуванні він обійшов наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу й алленаторе збірної Італії Роберто Манчіні.

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Одним із ковалів звитяг Челсі був Едуар Менді, який завоював нагороду найкращому голкіперу року. Сенегалець випередив Джанлуїджі Доннарумму (ПСЖ та збірна Італії) та Мануеля Нойєра (Баварія та збірна Німеччини).

Звання тренерки року від ФІФА завоювала Емма Хейз, яка очолює Челсі.

Челсі повторно переміг Тоттенхем і вийшов у фінал Кубка ліги – VAR відібрав у "шпор" два пенальті та гол

#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



? The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022