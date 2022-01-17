Стало известно, за кого отдали свои голоса Александр Петраков, Андрей Пятов и Валерий Новобранец.

Фаворитом наставника сборной Украины, капитана "сине-желтых" и журналиста Команды 1 был нападающий Баварии Роберт Левандовски, сообщает ФИФА . Все они отдали ему первое место.

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В голосовании за лучшего тренера мнения немного разошлись: Новобранец и Петраков выбрали наставника Челси Томаса Тухеля, а Пятов – алленаторе сборной Италии Роберто Манчини.

Результаты голосования Украины:

Александр Петраков : 1. Роберт Левандовски, 2. Мохамед Салах, 3. Карим Бензема; 1. Томас Тухель, 2. Роберто Манчини, 3. Хосеп Гвардиола.

Андрей Пятов: 1. Роберт Левандовски, 2. Жоржиньо, 3. Кевин де Брюйне; 1. Роберто Манчини, 2. Томас Тухель, 3. Хосеп Гвардиола.

Валерий Новобранец: 1. Роберт Левандовски, 2. Лионель Месси, 3. Жоржиньо; 1. Томас Тухель, 2. Роберто Манчини, 3. Хосеп Гвардиола.

Заметим, что за первое место давали 5 очков, за второе – 3, а за третье – 1. Победы в номинациях одержали Роберт Левандовски и Томас Тухель .

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