ФІФА назвала команду 2021 року – з Роналду, але без Мбаппе
Традиційна церемонія нагородження TheBest, організована ФІФА, завершилась. Вже відома найкраща 11-ка.
ФІФА сформувала команду за схемою 3-3-4. На ворота поставили Джанлуїджі Доннарумму (ПСЖ), хоча найкращим кіпером року був визнаний Едуар Менді.
Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА
До трійки найкращих оборонців увійшли Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус) та Девід Алаба (Реал). У півзахисті символічної команди розташувались Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Н'Голо Канте і Жоржінью (обоє – Челсі).
А от в атаці сформувалась забивна четвірка: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Ліонель Мессі (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) та Ерлінг Холанд (Борусія Д).
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