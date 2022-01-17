ФІФА сформувала команду за схемою 3-3-4. На ворота поставили Джанлуїджі Доннарумму (ПСЖ), хоча найкращим кіпером року був визнаний Едуар Менді.

Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА

До трійки найкращих оборонців увійшли Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус) та Девід Алаба (Реал). У півзахисті символічної команди розташувались Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Н'Голо Канте і Жоржінью (обоє – Челсі).

А от в атаці сформувалась забивна четвірка: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Ліонель Мессі (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) та Ерлінг Холанд (Борусія Д).

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