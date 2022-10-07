Клуб офіційно підтвердив продовження контракту з головним тренером Стівом Купером до літа 2025-го.

Ще один росіянин втрачає клуб АПЛ за смішну суму

Таке рішення виглядає дещо несвоєчасним, адже Форест у останньому турі ганебно програв Лестеру (0:4) і звалився на останню сходинку таблиці АПЛ. Втім, керівництво неабияк довіряє Куперу завдяки попереднім успіхам. Валлієць прийняв команду у вересні минулого року і героїчно вивів у еліту вперше з 1998 року. Влітку головному тренеру привезли понад 20 новачків, на яких витратили 160 млн євро.

Додамо, що наступний матч Ноттінгем Форест проведе 10 жовтня, приймаючи Астон Віллу.

Лестер здобув першу перемогу в АПЛ, розбивши Ноттінгем Форест – Роджерс врятований, ефектний гол п'ятою, дубль Меддісона